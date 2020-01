© foto di Mattia Verdorale

"Rilancio giallorosso. Tris in casa del Genoa e adesso il derby". Titola così in prima pagina il >Corriere di Roma questa mattina in edicola sulla vittoria dei giallorossi: "La Roma torna alla vittoria anche in campionato dopo due sconfitte consecutive (Torino e Juventus) e dopo il successo di giovedì scorso a Parma in Coppa Italia (2-0). Ieri sera 3-1 a Marassi con il Genoa grazie a Under, un autogol di Biraschi e a Dzeko. Domenica grande derby".