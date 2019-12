Corriere di Roma: "Rimonta e quarto posto"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola in prima pagina: "Rimonta e quarto posto". La Roma trema ma poi batte la Spal in rimonta (3-1) e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, davanti al Cagliari che sarà impegnato stasera in casa in un’esaltante sfida Champions contro la Lazio (ore 20.45). Pellegrini, Perotti (su rigore) e Mkhitaryan hanno ribaltato il vantaggio di Petagna (rigore).