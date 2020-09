Corriere di Roma: "Ritorna Hoedt: per Inzaghi regalo piccolo piccolo"

Il Corriere di Roma apre in prima pagina con il titolo: "Ritorna Hoedt: per Inzaghi regalo piccolo piccolo". La Lazio ha preso anche il difensore: si tratta di Wesley Hoedt, l’acquisto più economico possibile visto che arriva in prestito dal Southampton per 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Non solo: il giocatore si è anche ridotto l’ingaggio per andare incontro alle esigenze del club biancoceleste. Chi si aspettava il colpo a sorpresa, insomma, è rimasto deluso: il d.s. Tare è stato a lungo incerto tra Hoedt e Mustafi, tedesco dell’Arsenal, ma l’acquisto di quest’ultimo richiedeva un investimento molto più rilevante.