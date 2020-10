Corriere di Roma: "Roma, a destra la fascia debole"

vedi letture

"Roma, a destra la fascia debole", titola il Corriere di Roma stamane in edicola. Se in casa Roma in quasi tutti i reparti ci sono alternative più o meno dello stesso livello, lo stesso non si può dire delle fasce: sulla destra, con Karsdorp, Bruno Peres e Santon non c’è un vero e proprio padrone, e molto spesso il tecnico portoghese è costretto a fare la formazione consultando il medico e non in base alle esigenze tattiche della partita. Manca un vero proprietario della fascia destra, con tre alternative di livello ma nessuno imprescindibile.