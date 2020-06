Corriere di Roma: "Roma, arriva Pedro. Fonseca felice. Intrigo per Schick"

"Roma, arriva Pedro. Fonseca felice. Intrigo per Schick" scrive il Corriere di Roma in prima pagina. Spazio al calciomercato giallorosso. Movimenti in entrata e in uscita: tutto ok per lo spagnolo, il Lipsia chiede il prestito del ceco, Fienga dice no. Lunedì è scaduto il diritto di riscatto che il Lipsia aveva per l’acquisto di Schick a 28 milioni (29 in caso di qualificazione alla Champions, più 500mila euro di bonus se segnerà un altro gol in Bundesliga).