"Roma avanti senza umiltà". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma a proposito dei giallorossi. Il risultato, cioè la qualificazione, è stato raggiunto, ma il rammarico per la mancata vittoria del girone è più grande rispetto alla soddisfazione. La Roma non è andata oltre il pareggio 2-2 contro il Wolfsberger, ma è arrivata comunque seconda nel raggruppamento: non alle spalle del Borussia, come era prevedibile, ma dietro all’Istanbul Basaksehir, che ha vinto 2-1 in Germania.