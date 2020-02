© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola sui giallorossi: "Che fatica rimontare!". Sabato sera Atalanta e Roma si ritrovano per una sorta di spareggio che ha in palio il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Le caratteristiche delle due squadre, in questo campionato, non sono cambiate di molto. L’Atalanta resta una squadra da battaglia, che non si dà mai per vinta. Per 8 volte ha rimontato uno svantaggio e portato a casa punti. La Roma, al contrario, è particolarmente fragile quando va in svantaggio. Lo ha recuperato solo in due occasioni, in casa: Roma-Cagliari 1-1 partendo da 0-1 e Roma-Spal 3-1 partendo da 0-1.