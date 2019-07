Corriere di Roma: "Roma comincia il viaggio di Fonseca"

"Roma, comincia il viaggio di Fonseca". Questo il titolo che il Corriere di Roma dedica in taglio basso in prima pagina alla squadra giallorossa: "Comincia oggi l'era di Paulo Fonseca: il nuovo allenatore della Roma è sbarcato ieri nella Capitale e stamani sarà presentato ufficialmente a Trigoria. Domani invece scatterà il ritiro e la preparazione con una doppia seduta di allenamento. Il tecnico portoghese avrà in mano una squadra rifondata e circondata da tatnti dubbi. L'ultimo addio doloroso dopo De Rossi e Manolas è quello di El Shaarawy, finito in Cina: "Porterò sempre la Roma nel cuore".