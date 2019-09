Quarto infortunio stagionale dopo appena due partite di campionato in casa Roma. "Roma da record, ma per gli infortuni. Cengiz Under è il quarto ad andare il tappeto" scrive il Corriere di Roma nella sezione sportiva. Dopo Zappacosta, Spinazzola e Perotti, un altro problema per la formazione di Fonseca. Dal ritiro della Turchia arriva una brutta notizia per la Roma: Cengiz Under si è infortunato al bicipite femorale della coscia destra. Oggi sarà di ritorno a Trigoria per stabilire l'entità del danno.