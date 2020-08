Corriere di Roma: "Roma, ecco Pedro e (forse) Smalling"

vedi letture

La Roma si appresta ad entrare nel vivo del calciomercato ed il Corriere di Roma titola stamane: "Roma, ecco Pedro e (forse) Smalling". Un arrivo, Pedro, e un possibile ritorno, Chris Smalling. In attesa che diventi ufficiale il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin - entro le 17 di oggi è atteso un nuovo comunicato congiunto con ulteriori informazioni sull’operazione, comprese quelle sul futuro delisting dalla Borsa - ma con la nuova stagione già alle porte (raduno il 27 ad agosto), il rischio concreto è che, almeno all’inizio, non saranno molti i volti nuovi a disposizione di Fonseca. L’unico certo è quello di Pedro, atteso nelle prossime ore nella Capitale per sostenere le visite mediche e per mettere la firma sul contratto.