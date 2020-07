Corriere di Roma: "Roma, esplode la crisi. Pallotta: «Una partita vergognosa»"

"Roma, esplode la crisi. Pallotta: «Una partita vergognosa»". Questo il titolo sulla prima pagina del Corriere di Roma in edicola oggi dopo la sconfitta casalinga dei giallorossi con l'Udinese di ieri sera: "Sprofonda la Roma, ormai in piena crisi, sconfitta ieri sera all’Olimpico dall’Udinese per 2-0. È il secondo ko di fila per i giallorossi (il nono di questo campionato) costretti a giocare in dieci uomini per oltre un tempo in seguito all’espulsione di Perotti. Duro il presidente Pallotta: «Una partita vergognosa»".