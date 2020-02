vedi letture

Corriere di Roma: "Roma-Gent per risollevarsi"

La Roma affronta oggi il Gent nei sedicesimi di finale di Europa League ed il Corriere della Sera in prima pagina titola: "Roma-Gent per risollevarsi". Poi nelle pagine interne: "Europa League, Smalling sa come si fa". Chris Smalling sa come si fa. Il 24 maggio 2017, nello stadio svedese di Solna, ha giocato 90 minuti con la maglia del manchester United e vinto 2-0 contro l’Ajax la finale di Europa League. Dall’altra parte, ma tutta la partita in panchina, c’era un giovanissimo Justin Kluivert, che a fine partita fu consolato da José Mourinho, all’epoca allenatore dei Red Devils, che gli disse: «Un giorno giocherai per me». Stasera, contro i belgi del Gent, nell’andata dei sedicesimi di finale, l’inglese sarà un sicuro titolare, l’olandesino è in ballottaggio con Mkhitaryan per una maglia.