Corriere di Roma: "Roma, la Z di Fonseca"

© foto di stefano tedeschi

La Roma ha trovato il suo allenatore, e si tratta di Paulo Fonseca, ormai ex tecnico dello Shakhtar Donetsk. Così il Corriere di Roma titola: "Roma, la Z di Fonseca". Il rimando è a quando il tecnico, per festeggiare una insperata qualificazione, si presentò in conferenza stampa vestito da Zorro. L'incontro tra Fonseca e la Roma è andato bene, ed ora il tecnico è sempre più vicino ai giallorossi. Manca l'accordo con lo Shakhtar Donestk sulla clausola rescissoria.