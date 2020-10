Corriere di Roma: "Roma, lo strano mix di Fonseca"

"Roma, lo strano mix di Fonseca. Attacco quota 100 e baby difesa", si legge nelle pagine sportive del Corriere di Roma. Nel calcio si parla sempre di equilibrio da trovare in campo. Oltre alla tattica conta di sicuro anche la carta d’identità. Soprattutto in Serie A sono poche le squadre - la più coraggiosa è il Bologna di Sinisa Mihajlovic - che fanno giocare con costanza molti giovani. Il nostro è più che altro un campionato per vecchi, come dimostrano i vari Ibrahimovic, Dzeko, Ribery... Molto spesso gli allenatori cercano un mix di esperienza ed entusiasmo mescolando le età dei giocatori a loro disposizione. La Roma non fa eccezione a questa regola, ma in un modo del tutto sui generis. Nella partita contro la Juventus, dove Fonseca si giocava molto, le scelte sono state una baby difesa e un attacco di ultra trentenni. Una scelta assolutamente contro tendenza.