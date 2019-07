Corriere di Roma: "Roma, Mancini: Segno nel derby"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nelle pagine del Corriere di Roma dedicate allo sport si parla di Gianluca Mancini. Il difensore ormai ex Atalanta ha pronunciato le sue prime parole da giocatore giallorosso a RomaTv: "Un gol nel derby? Speriamo. Essere parte di un club così prestigioso mi ripaga di tutti i sacrifici fatti finora". Il difensore ha firmato per i prossimi cinque anni. All'Atalanta vanno 2 milioni per il prestito oneroso, 8 di bonus e 13 per il cartellino, per un totale di 23 più il 10% su una futura rivendita.

Lazio: se Milinkovic parte, piano Gagliardini - Il quotidiano fa anche il punto sul mercato della Lazio. I biancocelesti potrebbero veder partire Sergej Milinkovic-Savic: per sostituirlo si era pensato al turco Yazici, del Trabzonspor, ma sta per andare al Lille. Così prende quota la pista che porta a Gagliardini. Per il resto il mercato della Lazio è a buon punto: arriveranno ancora un difensore e un centrocampista solo qualora partissero Wallace e Badelj (o se Berisha non recupererà una buona condizione".