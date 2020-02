© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola sui giallorossi: "Roma senza trequartisti. Fonseca pieno di dubbi". Magari non scalderà tanto i tifosi, previsti meno di 30 mila spettatori, ma certamente la partita di domani contro il Bologna scalda, e tanto, Paulo Fonseca. Pellegrini è squalificato e il sostituto, Pastore, sta facendo di tutto per recuperare, ma non è ancora al meglio. Ecco perché se non dovesse farcela, Fonseca potrebbe essere costretto a soluzioni di emergenza: la prima prevede l’inserimento di uno tra Mkhitaryan e Perotti, la seconda l’avanzamento di Cristante, con Mancini vicino a Veretout. Durante la stagione quando è stato spostato a centrocampo, l’ex Atalanta ha dato risposte più che confortanti, anche se era in un momento di forma migliore rispetto a quello attuale.