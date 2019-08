Corriere di Roma: "Roma, si torna su Alderweireld"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere di Roma di oggi parla di entrambe le squadre romane già in prima pagina, con due titoli in taglio alto. Per quanto riguarda i giallorossi: la difesa vacilla, si torna alla carica per Alderweireld del Tottenham. Maggiori dettagli a pagina 7: l'alternativa sarebbe Lovren del Liverpool. Stallo per quanto riguarda la cessione di Dzeko, mentre si tratta il rinnovo di Zaniolo. Il Cagliari prende Defrel per 15 milioni.

Lazio, test a Bournemouth - In casa Lazio, oggi i biancocelesti disputeranno un test importante con gli inglesi del Bournemouth, per saggiare la forma in vista del campionato ormai sempre più vicino. Intanto Milinkovic-Savic e Caicedo sono più vicini alla permanenza: difficile un approdo in Inghilterra (anche per le alte richieste di Lotito), dove il mercato chiude l'8 agosto.