Corriere di Roma: "Roma-Udinese. Fonseca: 'Non è tempo di bilanci'"

Sulla prima pagina del Corriere di Roma si parla della gara di questa sera dei giallorossi. "Roma-Udinese. Fonseca: 'Non è tempo di bilanci'" scrive il quotidiano romano. "Capisco che i risultati non sono quelli che dovremmo avere, ma rispetto a inizio stagione la squadra è cresciuta, è facile vedere che ha un’identità. Questo risultato con il Milan non me l’aspettavo. Ora però non è tempo di bilanci, ma di pensare alla prossima partita. Chi pensa che il nostro campionato sia finito, sbaglia. Abbiamo dieci partite, da affrontare una per volta, con l’ambizione di vincere" le parole del tecnico alla vigilia.