© foto di Mattia Verdorale

"Rugani costa un pezzo di futuro". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma sui giallorossi. Il d.s. Petrachi cerca il centrale difensivo richiesto da Fonseca e il nome più vicino (in prestito) sembra quello di Rugani. La Juve chiede l’obbligo di riscatto oppure l’inserimento nella trattativa di due talentini della Primavera giallorossa: Riccardi e Bouah. Un’idea che non piace a molti tifosi romanisti, contrari a cedere un pezzo di futuro. Infortunio muscolare per Spinazzola: salterà di sicuro Roma-Genoa e forse anche il derby del 1 settembre.