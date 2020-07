Corriere di Roma: "Scintille tra Fonseca e Zaniolo: tifosi impauriti"

"Scintille tra Fonseca e Zaniolo: tifosi impauriti" scrive il Corriere di Roma in prima pagina, quest'oggi. Ci sono degli atteggiamenti che non gli sono piaciuti, come quando Nicolò è andato ad allenarsi con la Primavera e non avrebbe mantenuto un comportamento irreprensibile, così ha voluto bacchettarlo pubblicamente. C’è chi teme la cessione di Nicolò. Dzeko infastidito dalle voci di mercato.