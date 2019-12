Corriere di Roma: "Seconda miglior difesa. Fonseca l’equilibratore"

© foto di Mattia Verdorale

"Seconda miglior difesa. Fonseca l’equilibratore, altro che "zemaniano". Titola così a pagina 9 il Corriere di Roma sull'allenatore dei giallorossi analizzando un po' di numeri della Roma di Fonseca: "Quando si è presentato come nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca è stato immediatamente definito «zemaniano». Per molti non esattamente un complimento perché sinonimo di un calcio molto offensivo e con poca attenzione alla fase difensiva. Per questo parecchi tifosi romanisti temevano che la stagione della Roma potesse essere una giostra di risultati eclatanti, con molti gol segnati e moltissimi subiti. I primi mesi del portoghese, però, hanno dimostrato esattamente il contrario, perché Fonseca ci ha messo pochissimo tempo a capire la serie A: il suo processo di italianizzazione, termine usato dallo stesso tecnico, è durato pochissimo".