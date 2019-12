"I giallorossi senza Smalling e Pellegrini" scrive il Corriere di Roma in prima pagina. Ieri non si sono allenati Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling: entrambi rimarranno a riposo domani sera contro il Wolfsberger, ma per l’inglese si teme uno stop più lungo. Contusione al piede sinistro, probabilmente una microfrattura, per il centrocampista. Trauma contusivo distrattivo, con leggero interessamento del collaterale, per il difensore inglese che potrebbe rientrare per Fiorentina-Roma del 20 dicembre, ma il timore è che il suo 2019 sia finito.