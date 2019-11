© foto di Mattia Verdorale

"Roma, Smalling chiave della trasformazione e il club tratta il riscatto". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Roma dedica al difensore inglese: "I giallorossi offriranno 10 milioni al Manchester United. Il difensore: "Qui sono tornato protagonista". Anche Smalling ha messo è riuscito a mettere il suo timbro nella partita vinta 0-4 dalla squadra di Fonseca in quel di Udine. Un grande impatto sulla Serie A quello del difensore ex United che sta convincendo tutti. Proprio per questo la Roma è pronta a riscattarlo.