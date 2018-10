Corriere di Roma: "Sorpresa Olsen, la rivincita della normalità"

Non solo il Barcellona, che si muove concretamente per chiudere una tripla operazione con l’Ajax che includerebbe Frenkie De Jong, Mazraoui e De Ligt. Su De Jong c’è anche il Manchester City, ci sono stati dei contatti anche nelle scorse ore. Gli inglesi hanno individuato nel centrocampista...

TMW - Manchester City, inserimento per Frenkie De Jong

Atalanta, Rigoni: "Felice in Italia, mi sto ambientando sempre meglio"

Roma, tante richieste dalla A per Coric: a gennaio può partire

Napoli, Ghoulam suona la carica: "Gli ostacoli non mi fermano"

Milan, l'obiettivo Fabregas si allontana per colpa di Sarri

Ag. Dezi: "Calvario sta per finire, permanenza a Parma una sorpresa"

Parma, Biabiany: "Qui per far vedere chi sono. Ultimo anno difficile"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 ottobre

Inter, Lautaro ha il gol nel sangue. Difficile non farne un titolare

Milan, Biglia-Higuain: l’asse argentino che studia per battere l’Inter

Napoli, primissime manovre per anticipare la concorrenza

Asta: "In futuro Icardi e Lautaro potranno giocare insieme"

Sarri: "Napoli amore eterno, ma Juve non ha rivali. Quando lo dicevo io..."

"Sorpresa Olsen, la rivincita della normalità". E' questo il titolo che il Corriere di Roma dedica alle vicende di casa giallorossa. In taglio alto, dunque, ci si sofferma sul portiere svedese, che dopo un inizio in chiaroscuro pian pian sta cominciando a convincere sempre più persone nella capitale.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy