Corriere di Roma: "Sprint Lazio, è l’ora degli (ex) «emarginati». Luis Alberto polemico"

"Sprint Lazio, è l’ora degli (ex) «emarginati». Luis Alberto polemico". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Roma dedica ai biancocelesti: "Un infortunio dopo l’altro, una partita dopo l’altra. La Lazio è entrata in un vortice di problemi, entusiasmo e impegni senza precedenti. Un po’ come se lo sprint finale per la conquista dello scudetto fosse un Mondiale o un Europeo: si gioca e dopo tre giorni si è di nuovo in campo, cercando di salvare le gambe e di risparmiare energie. Il Mago: perché nessuno parla del rigore su Milinkovic?".