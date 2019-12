"Squadra e città, Smalling in love": così il Corriere di Roma sull'amore tra Smalling e la Roma. Il difensore inglese, autore sin qui di un grande campionato, vuole rimanere in giallorosso. Il club romanista però deve riscattarlo dal Manchester United e l’operazione non è semplice: gli inglesi chiedono 20 milioni, Trigoria ne offre 15.