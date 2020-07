Corriere di Roma: "Squadra in crisi, per Fonseca fiducia a tempo"

Sul Corriere di Roma si parla del momento negativo della Roma. "Squadra in crisi, per Fonseca fiducia a tempo" scrive il quotidiano in prima pagina, quest'oggi. Il secondo 'triplete' di sconfitte in campionato - ora Milan, Udinese e Napoli; prima Sassuolo, Bologna e Atalanta dall’1 al 15 febbraio - non mette in pericolo immediato la panchina di Paulo Fonseca ma incide sul futuro della Roma. L’idea è finire la stagione con il portoghese, ma per la prossima il discorso è aperto, anche se il tecnico ha contratto fino a giugno 2022.