Sul Corriere di Roma di oggi si parla dello stadio della Roma, con alcune novità - negative - per la società giallorossa. "L'addio di Totti fa salire i no" è il titolo sportivo di oggi in prima pagina. Tifosi in rivolta, anche sui social, più che disponibili a mollare il progetto stadio pur di liberarsi del presidente James Pallotta. E anche in Campidoglio cade anche l’ultima resistenza al possibile siluramento dello stadio della Roma, da sempre maldigerito dalla base eppure a suo tempo spinto dalla maggioranza grillina e dai vertici nazionali del M5S.

Immobile: "Non permetto di attaccarmi come uomo" - Qualche problema anche in casa Lazio, con Ciro Immobile che sta attraversando un momento difficile. In Spagna lo hanno tirato in mezzo all’inchiesta Operacion Oikos sul calcioscommesse, in base a un’intercettazione ambientale sarebbe un (molto presunto) cliente di un allibratore clandestino italiano. Su Instagram, il calciatore ha commentato così: «Criticatemi quanto vi pare come giocatore, ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell’uomo».