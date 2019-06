© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

In prima pagina sul Corriere di Roma ci sono diversi titoli dedicati al mondo del calcio e alle due romane. Il tema più trattato è sicuramente quello dello stadio: "Stadio Roma, ultimatum del Comune" è il titolo principale. Ormai è scontro aperto, con Baldissoni che afferma che senza stadio Pallotta è pronto a mollare. Il Campidoglio però non arretra: "O si fa come si dice noi oppure il progetto salta". La Roma tra l'altro è nella bufera per nuovi motivi: dopo l'addio di Totti con polemiche, Florenzi potrebbe chiedere la cessione. Il giocatore classe '91 non è molto amato dalla Curva Sud e potrebbe essere sacrificato.

Lazio, Peruzzi fino al 2022 - Breve panoramica anche sulla Lazio in prima pagina. Peruzzi rinnova fino al 2022 come club manager della società. Novità anche sul futuro di Milinkovic-Savic, per il quale continua a esserci la Juventus ma non solo: il serbo piace anche al Paris Saint Germain.