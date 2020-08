Corriere di Roma: "Stadio Roma, via libera dalla giunta"

"Stadio Roma, via libera dalla giunta", titola questa mattina in taglio basso il Corriere di Roma. Penultimo passaggio in Campidoglio per l'impianto che deve sorgere a Tor di Valle. Siamo al rush finale: ieri sera la giunta di Virginia Raggi ha dato il suo ok alla Convenzione urbanistica, ovvero il contratto che lega il Campidoglio e i proponenti dell'impianto, la Roma ed Eurnova.