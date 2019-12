"Stop al mercato. Per Lotito la Lazio va benissimo così" scrive il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. Il presidente biancoceleste ha preso una decisione in vista della sessione invernale del mercato: nessun rinforzo a gennaio. "Rinforzare il gruppo non può significare svilire le qualità di chi già abbiamo" le parole del numero uno laziale dopo il successo sulla Juventus.