Corriere di Roma su Juve-Lazio: "Inzaghi: 'Non è così che l’avevo sognata'"

Il Corriere di Roma si proietta sulla sfida di questa sera tra Juve e Lazio. "Inzaghi: 'Non è così che l’avevo sognata'" dice il tecnico alla vigilia del match dell'Allianz Stadium. Fuori anche Luis Alberto e Jony, gli ultimi infortunati in casa Lazio, stasera contro la Juventus a Torino. Il tecnico: "L’avrei voluta giocare con meno distacco e con più uomini a disposizione". Niente sfida scudetto ma per Immobile e Ronaldo è in ballo il trono del gol.