Corriere di Roma su Milinkovic: "Le voci non mi disturbano"

© foto di Giulio Falciai

"Le voci non mi disturbano". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Roma su Milinkovic. Le parole sono piene di buon senso e di rispetto. Nei confronti della Lazio, soprattutto. Sergej Milinkovic-Savic, da due estati l’uomo mercato biancoceleste, il calciatore dei grandi sogni svaniti (dal Real Madrid al Manchester United, negli ultimi dodici mesi si è immaginato addosso con tante maglie importanti), arriva nella sua Serbia e ai cronisti di «Espreso» racconta. «Il mercato inglese è finito, questa storia del mio trasferimento al Manchester si è chiusa. Non ero nervoso per le voci, perché ero troppo concentrato nel lavoro sul campo: volevo preparare la nuova stagione nel miglior modo possibile e non avevo la testa per pensare ad altro. Io sono dove sono e non mi manca nulla. Sto alla Lazio».