Corriere di Roma su S. Inzaghi: "Intrigo nazionale"

L'edizione odierna del Corriere di Roma dà ampio spazio alla situazione di Simone Inzaghi, confermatissimo dalla Lazio, ma ancora in attesa di notizie da Torino, sponda Juventus. Così il quotidiano titola: "Intrigo nazionale, vertice a tre per il rinnovo". In casa Lazio stanno facendo di tutto per confermare Simone Inzaghi alla guida dei biancocelesti anche nella prossima stagione e per questo vorrebbero anticipare il summit in cui discutere del rinnovo di contratto, ma il tecnico prende tempo, in attesa di sviluppi in casa Juventus. Inzaghi non ha parlato prima e dopo la partita contro il Bologna. Una scelta condivisa con la società, che anzi l’ha suggerita. Il motivo è evidente: non c’è la volontà di esporsi a situazioni scomode in un momento delicatissimo