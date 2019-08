Corriere di Roma su Zaniolo: "Accordo da trovare ma club ottimista"

© foto di Giulio Falciai

"Accordo da trovare ma club ottimista". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Roma su Zaniolo. Due incontri in due giorni, per limare le differenze tra la proposta della Roma e la richiesta di Nicolò Zaniolo per mettere la firma sul prolungamento (fino al 2024) del contratto del centrocampista giallorosso: sul tavolo un cospicuo aumento dell’ingaggio, rispetto ai circa 700 mila euro guadagnati lo scorso anno, cifra raggiunta grazie ai bonus legati al suo rendimento individuale.