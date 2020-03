Corriere di Roma sui biancocelesti: "Gli allenamenti forse slittano"

"Gli allenamenti forse slittano": così il Corriere di Roma in prima pagina. C’è ancora confusione in casa Lazio riguardo alla ripresa degli allenamenti che vuole il patron Lotito e prevista per lunedì 23. Il club potrebbe far slittare di una settimana i lavori a Formello (lunedì 30). Oggi dall’assemblea della Lega la decisione definitiva.