Corriere di Roma sui biancocelesti: "L'Arsenal va su Strakosha"

Entrate e uscite in casa Lazio, da definire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E così il Corriere di Roma, nella pagina interna dedicata alle vicende biancocelesti, titola: "Difesa, Bonifazi e Viana. L'Arsenal va su Strakosha. Via Wallace e Bastos, Inzaghi aspetta due rimpiazzi importanti". Il portiere laziale, tra le altre trattative, potrebbe salutare tutti per trasferirsi a Londra.