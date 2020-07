Corriere di Roma sui biancocelesti: "Lazio, una marcia da retrocessione"

vedi letture

"Lazio, una marcia da retrocessione". Titola così a pagina 11 il Corriere di Roma sui biancocelesti e l'andamento post lockdown: "Solo tre squadre peggiori dalla ripresa del campionato: Parma, Lecce e Spal. Champions, quarto posto sicuro già stasera se la Roma non vince a Ferrara. C’è una classifica nella quale la Lazio è invischiata in piena zona retrocessione, benché in realtà sia a un passo dalla Champions. È quella che prende in esame i risultati ottenuti nell’era post-Covid, vale a dire dal 20 giugno in avanti".