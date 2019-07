Corriere di Roma sui biancocelesti: "Prende forma la Lazio di Inzaghi"

© foto di Giulio Falciai

"Prende forma la Lazio di Inzaghi". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere di Roma sui biancocelesti. Il mercato apre oggi, almeno in via ufficiale: si chiuderà il 2 settembre, ci sono due mesi pieni per costruire una Lazio da Champions. Intanto, con la fine della stagione scorsa (fissata al 30 giugno), il club biancoceleste ha visto interrompere in via definitiva i rapporti con tre giocatori, tutti difensori e uomini di fascia: sono scaduti i contratti di Basta e Caceres e il prestito di Romulo.