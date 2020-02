vedi letture

Corriere di Roma sui giallorossi: "4 giorni di fuoco: presente e futuro"

"Roma, quattro giorni di fuoco: sono in palio presente e futuro". Questo il titolo che il Corriere di Roma dedica ai giallorossi a pagina 13: "Domani a Gent e domenica a Cagliari, aspettando il signing di Friedkin. Da giovedì a domenica: quattro giorni per scrivere il presente e il futuro della Roma tra campo e scrivanie. Si parte dal ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi partono dall’1-0 dell’andata contro i belgi del Gent. Un buon risultato e un avversario non impossibile, a patto che la Roma confermi i passi avanti fatti vedere proprio contro la squadra allenata da Jess Thorup e, quattro giorni dopo in campionato contro il Lecce".