Corriere di Roma sui giallorossi: "Alderweireld, summit col Tottenham"

© foto di WilMan

Il Corriere di Roma, nel taglio basso in prima pagina, dà spazio alle vicende di mercato capitoline: "Alderweireld, summit col Tottenham. I giallorossi oggi a Londra per il belga. Almendra, offerti 16 milioni al Boca Juniors". Per la Roma, insomma, ore decisive per i due affari internazionali che vedono coinvolti il difensore degli Spurs e il centrocampista degli argentini.