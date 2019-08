© foto di ManWil

Il Corriere di Roma, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, titola sul mercato dei giallorossi: "Alderweireld, ultimo rilancio al Tottenham". Nella titolazione interna, nella parte sportiva, maggiori dettagli su questa e altre trattative della Roma: "20 milioni più bonus. Assalto al Tottenham per il difensore. Llorente bloccato ma in attacco serve un altro profilo al posto di Dzeko".