© foto di Mattia Verdorale

"Roma, Bartra scelto per la difesa. Petrarchi stringe col Betis Siviglia". Questo il titolo in taglio in prima pagina del Corriere di Roma che analizza uno degli obiettivi della linea difensiva per quanto riguarda i giallorossi. Il tema viene approfondito a pagina 11: "Agli spagnoli chiesto anche il portiere Pau Lopez. Salta Elsha in Cina". La Roma avrebbe trovato nel difensore spagnolo il sostituto ideale per rimpiazzare Kostas Manolas prossimo a diventare un giocatore del Napoli.

Mercato in uscita - "La società ora vuole blindare Lorenzo Pellegrini". Spazio anche a quelli che sono i giocatori giallorossi più richiesti: tra essi si legge il nome di Lorenzo Pellegrini. Infatti uno dei primi obiettivi del ds Petrarchi sarà quello di blindare il giocatore per mettere fine alle voci di mercato che girano intorno al centrocampista.