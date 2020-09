Corriere di Roma sui giallorossi: "Caos centravanti, rimane Dzeko"

"Caos centravanti, rimane Dzeko" è il titolo scelto dal Corriere di Roma per parlare della vicenda Dzeko. La trattativa per portare Milik alla Roma si è arenata, la Juve è andata su Morata e Dzeko sarà costretto a rimanere alla Roma, che gli aveva dato il via libera per accettare i bianconeri. Il problema, adesso, è trovare una convivenza tra Fonseca e il bosniaco dopo il caso di sabato sera, a Verona.