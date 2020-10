Corriere di Roma sui giallorossi: "Conti in rosso e perdita record"

"Roma, conti in rosso e perdita record" è il titolo scelto dal Corriere di Roma per parlare delle ultime vicende giallorosse. Perdita record per la Roma che ieri ha pubblicato un documento, su richiesta della Consob, con i risultati economici al 30 giugno 2020. I conti giallorossi segnano complessivamente un -204 milioni, mentre il patrimonio finanziario netto stimato è negativo per 242 milioni. Il fabbisogno del club, per l’esercizio 2020-21, è di 140 milioni, il neo proprietario Friedkin ha stanziato un aumento di capitale di 77 milioni.