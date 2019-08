"Corsa contro il tempo per Taison". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma sui giallorossi. A sentire i tifosi - e non solo loro - per definire la rosa servirebbero: 1) due difensori centrali; 2) un vice Dzeko; 3) un esterno offensivo, complice anche l’infortunio di Diego Perotti, che ha riportato una «lesione miotendinea al retto femorale sinistro» e rimarrà fuori per almeno due mesi. Lo stop dell’argentino è una vera tegola e non è un caso che ieri sia tornato a circolare con insistenza il nome di Taison, brasiliano che Fonseca ha già avuto allo Shakhtar. «C’è la possibilità che l’affare si faccia - le parole dell’agente a laroma24.it -, il fatto che a Roma ci sia Fonseca aiuta molto. Questa settimana si definirà». Taison ha scritto sui social: «Lasciatemi andare!».