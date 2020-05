Corriere di Roma sui giallorossi: "Diawara, Pastore e Zappacosta i primi 'rinforzi'"

"Diawara, Pastore e Zappacosta i primi 'rinforzi'" scrive il Corriere di Roma in edicola stamani. In caso di ripartenza, la Roma di Fonseca potrà contare su tre elementi in più. Il tecnico portoghese può contare su tre calciatori in più: Davide Zappacosta, Amadou Diawara e Javier Pastore, che possono considerarsi a tutti gli effetti recuperati.