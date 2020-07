Corriere di Roma sui giallorossi: "Dubbio Zaniolo contro il Toro"

Sul Corriere di Roma si parla anche della sfida tra il Torino e la Roma. "Dubbio Zaniolo contro il Toro" scrive il quotidiano in prima pagina. Non è un momento tranquillo per Zaniolo. Carles Perez è favorito nel ballottaggio per una maglia da titolare stasera contro il Torino (21.45) e Nicolò è finito sui social con un filmato virale di una sua serata in un locale, senza mascherina e con sigaretta.