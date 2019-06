Corriere di Roma sui giallorossi: "El Shaarawy in Cina: 48 milioni"

© foto di ManWil

"El Shaarawy vola in Cina: 48 milioni per tre anni". Così il Corriere di Roma, oggi in edicola, titola in prima pagina sull'operazione in uscita più influente, fin qui, del mercato della Roma. E dopo il riquadro in copertina, leggiamo anche il titolo nelle pagine interne: "Petrachi, l’avventura parte con l’addio di El Shaarawy. L’annuncio del nuovo ds nel giorno in cui il Faraone va in Cina".