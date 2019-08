Corriere di Roma sui giallorossi: "Ferragosto di fuoco"

"Ferragosto di fuoco". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma sui giallorossi. Sarà un Ferragosto di fuoco, sull’asse dei numeri 9. La gara contro il Real Madrid ha sottolineato, ancora una volta, quanto Edin Dzeko sia importante per la Roma. Per questo il d.s. Petrachi non se ne priverà, prima di avere un riscontro positivo da parte dei due soli sostituti presi in considerazione finora: Mauro Icardi e Gonzalo Higuain.